CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor'da Thomas Reis: Takımımla gurur duyuyorum!

Samsunspor'da Thomas Reis: Takımımla gurur duyuyorum!

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis dikkat çeken sözlere yer verdi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 00:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor'da Thomas Reis: Takımımla gurur duyuyorum!

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE REIS'İN SÖZLERİ:

Bizim adımıza tarihi bir gece oldu. Avrupa'da almış olduğumuz ilk galibiyet. Takımımla gurur duyuyorum. Kesinlikle zor bir maç oldu. İlk yarıdaki performansımız iyi değildi ama golü bulan taraftık. İkinci yarıda topu tutmakta zorlandık. Ofansif anlamda gücümüzü kaybettik. Galibiyetten ötürü mutluyuz. Samsunspor'a ilk puanları kazandırdığımız için gururluyuz.

Açıkçası hedefler hakkında konuşmamak en iyisi. Avrupa'da hedeflerden konuşmak istemiyorum. Oynadığımız oyun, en iyi performansımız değildi. Zorlandık. Çok daha iyisini gösterebiliriz. Bu tür zorlu maçlardan alabileceğimiz dersler, geliştirmemiz gereken konular olacaktır. Avrupa'da ilk kazandık, daha çok maç oynayacağız. Her şeyden önce ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Önümüzde pazar günü önemli bir lig maçı var. Sonrasında milli ara var ve ardından sakat oyuncularım dönecek. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum.

Samsunspor galibiyetle başladı!
Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..."
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini esir aldı! Türkiye'den aktivistlerle ilgili açıklama: "Gerekli tüm girişimler yapılmaktadır"
UEFA ülke puanları güncellendi!
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Haise: Tam bir takım olarak oynadılar Haise: Tam bir takım olarak oynadılar 22:48
"Takımımla gurur duyuyorum!" "Takımımla gurur duyuyorum!" 22:42
"Benim için karmaşık haftalardı!" "Benim için karmaşık haftalardı!" 22:40
Celtic'ten Filistin'e destek! Celtic'ten Filistin'e destek! 22:34
Kerem: Beni o ikna etti! Kerem: Beni o ikna etti! 22:34
Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." 22:15
Daha Eski
UEFA ülke puanları güncellendi! UEFA ülke puanları güncellendi! 22:10
Berke'den penaltılara geçit yok Berke'den penaltılara geçit yok 21:46
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 20:30
Kadıköy'de penaltı kararı Kadıköy'de penaltı kararı 20:27
Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! 19:31
Nice'ten İstanbul paylaşımı! Nice'ten İstanbul paylaşımı! 19:21