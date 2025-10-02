Samsunspor'da Thomas Reis: Takımımla gurur duyuyorum!

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE REIS'İN SÖZLERİ:

Bizim adımıza tarihi bir gece oldu. Avrupa'da almış olduğumuz ilk galibiyet. Takımımla gurur duyuyorum. Kesinlikle zor bir maç oldu. İlk yarıdaki performansımız iyi değildi ama golü bulan taraftık. İkinci yarıda topu tutmakta zorlandık. Ofansif anlamda gücümüzü kaybettik. Galibiyetten ötürü mutluyuz. Samsunspor'a ilk puanları kazandırdığımız için gururluyuz.

Açıkçası hedefler hakkında konuşmamak en iyisi. Avrupa'da hedeflerden konuşmak istemiyorum. Oynadığımız oyun, en iyi performansımız değildi. Zorlandık. Çok daha iyisini gösterebiliriz. Bu tür zorlu maçlardan alabileceğimiz dersler, geliştirmemiz gereken konular olacaktır. Avrupa'da ilk kazandık, daha çok maç oynayacağız. Her şeyden önce ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Önümüzde pazar günü önemli bir lig maçı var. Sonrasında milli ara var ve ardından sakat oyuncularım dönecek. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum.