Samsunspor'da Musaba: Benim için özel bir an!

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Musaba karşılaşma sonrası dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE MUSABA'NIN AÇIKLAMALARI:

Çok çok mutluyuz. Almış olduğumuz galibiyetten ötürü... İlk galibiyet için büyük efor sarf ettik. Şehrimiz, takımımız için özel bir akşam. Elbette bunu kutlayacağız. Gol attım ama takımım sayesinde attım. Hep birlikte kutlayacağız!

Benim için özel bir an. Böyle bir arenada gol attığım için mutluyum. Takım halinde kazandık, çok özel hissediyoruz.