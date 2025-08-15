CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa'dan transfer müjdesi... UEFA listesine 2 yabancı ekleyeceklerine işaret eden Çapa, "Playoff'ta bir transferimiz statüden oynayamayacak. Ama 2 yeni transferimizi listeye yazabileceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Samsun’da 3 transfer müjdesi
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa'dan transfer müjdesi... UEFA listesine 2 yabancı ekleyeceklerine işaret eden Çapa, "Playoff'ta bir transferimiz statüden oynayamayacak. Ama 2 yeni transferimizi listeye yazabileceğiz" dedi. Bu isimlerin L.Poznan'dan 10 numara Sousa, V.Guimaraes'ten stoper Borevkovic ve Sevilla'dan golcü Iheanacho olduğu öğrenildi.
