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Haberler Samsunspor

Samsunspor 2-0 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Samsunspor oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 21:59 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 22:17
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Samsunspor 2-0 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de 3'üncü haftanın erteleme maçında Samsunspor, konuk ettiği Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Samsunspor'un eski teknik direktörlerinden Gheorghe Multescu için saygı duruşu yapıldı.

11'inci dakikada Opoku'nun ara pasında Piatek'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

20'nci dakikada Onur'un defans arkasına gönderdiği pasta Berkay'ın altıpas çizgisi üstünde müsait durumunda şutunu attı ancak top üstten auta gitti.

23'üncü dakikada Celil'in ara pasıyla buluşan Emre Kılınç, ceza sahasına yerden gönderdiği topta Holse ve Ntcham topa aynı anda vurmak isteyince meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33'üncü dakikada Mouandilmadji'nin kafa pasıyla buluşan Ntcham'ın ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Muhammed iki hamlede kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48'inci dakikada Davidson'un ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topa iyi yükselen Crespo'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

55'inci dakikada Başakşehir FK'nın geliştirdiği ani atakta Kemen'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan son anda kurtardı.

58'inci dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

60'ını dakikada Kemen'in sağdan ortasında Samsunspor kalecisi Okan'ın hatasında Onur, topu kafayla kaleye gönderdi. Zeki Yavru topu çizgiden çıkarttı.

65'inci dakikada Bola'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topun kontrolünü sağlayan Mouandilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

72'nci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

79'uncu dakikada Emre Kılınç'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

81'inci dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla buluşan Holse'nin çaprazdan kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

89'uncu dakikada Muja'nın pasıyla buluşan Holse'nin penaltı çizgisi üzerinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.

Samsunspor maçı 2-0 kazandı.

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