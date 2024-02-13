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Samsunspor Markus Gisdol yönetiminde evinde galibiyet almaya devam ediyor

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Alman teknik adam Markus Gisdol yönetiminde, 25. hafta maçında evinde ağırladığı Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek sahasında oynadığı 11 maçta 7. galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 11:11
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Samsunspor Markus Gisdol yönetiminde evinde galibiyet almaya devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde iç sahada çıktığı 11. maçta 7. galibiyetine ulaştı.

Ligin 8. haftası sonunda 1 puanı bulunan Yılport Samsunspor'un başına getirilen Markus Gisdol yönetiminde Karadeniz ekibi, özellikle iç sahada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçti.

Sahasında Atakaş Hatayspor ve İstanbulspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 4-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0, EMS Yapı Sivasspor ve Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Yılport Samsunspor, son olarak Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek Alman teknik direktör yönetiminde evinde 7. galibiyetini elde etti.

Kırmızı-beyazlı takım, Gisdol yönetiminde iç sahada RAMS Başakşehir ile 0-0, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a ise 2-0 yenildi.

Alman teknik direktör yönetiminde iç sahada yaptığı maçlarda Karadeniz ekibi, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

Gisdol idaresinde sahasındaki mücadelelerde 17 gol atan Samsun ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü.

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