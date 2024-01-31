Samsunspor Galatasaray maçı öncesi Markus Gisdol: Söz veremem

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇINDA ŞANS YANIMIZDAYDI"

1-1 biten Fenerbahçe maçı için konuşan Gisdol, "Fenerbahçe maçında takım olarak çok iyi oynamıştık. Her rakibimize saygı gösteriyoruz ama bunu abartmıyoruz. Bizim de bir oynama şeklimiz var. Bazı pozisyonlarda da şans yanımızdaydı. Fenerbahçe ve Galatasaray çok üst düzey takımlar." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İÇİN ÖZEL BİR SÖZ VEREMEM"

Cuma günü oynanacak Galatasaray maçı için de konuşan Gisdol, "Galatasaray maçında da önceki maçlarda olduğu gibi elimizden geleni yapacağız. Taraftarlara özel bir söz vermeyeceğim ama sonuna kadar mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim. Bayern Münih maçlarında Galatasaray'ın oynadığı futbol herkesi şaşırttı. Bu da Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunun göstergesi." dedi.