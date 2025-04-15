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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund 3-1 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Borussia Dortmund 3-1 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Borussia Dortmund ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Borussia Dortmund 3-1 kazandı. İlk maçta rakibini 4-0 mağlup eden Katalan ekibi, Dortmund'a 3-1 yenilmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 23:57 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 00:12
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Borussia Dortmund 3-1 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanyol ekibi Barcelona, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Westfalen Stadı'ndaki mücadelede Borussia Dormund, Serhou Guirassy'nin "Panenka" penaltısıyla 11. dakikada öne geçerken aynı oyuncuyla 49. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi.

Barcelona, 54. dakikada Ramy Bensebaini'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Guirassy ise 76. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, Barcelona ilk maçın avantajıyla adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Barcelona, yarı finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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