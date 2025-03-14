  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi 11 dakikada fişi çekti

11 dakikada fişi çekti

Borussia Dortmund, 11 dakikada bulduğu gollerle Lille’i deplasmanda 2-1 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırarak Barcelona’nın rakibi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
11 dakikada fişi çekti

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından playoff turunda Sporting Lizbon'la eşleşen ve rakibini 3-0 ve de 0-0'lık skorlarla eleyen Borussia Dortmund, son 16 turunda ise Lille'le eşleşmişti. Alman devi, Signal İduna Park'ta oynadığı ilk karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalarak rövanş öncesinde dezavantajlı duruma düşmüştü. Eşleşmenin ikinci ayağında ise ikinci yarıda bulduğu gollerle Alman ekibi çeyrek finale kalmayı başardı.

MAXIMILIAN BEİER FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmaya ev sahibi Lille, etkili başlamış ve yıldız ismi Jonathan David ile henüz 5'inci dakikada öne geçmişti. İlk yarıda pek de istediği gibi oyun ortaya koyamayan Alman devi, 52'de penaltı kazandı ve meşin yuvarlağın başına geçen Emre Can skoru 1-1 yapıt. Bu golden 11 dakika sonra ise Maximilian Beier, Guirasssy'nin pasını asiste dönüştürdü ve Borussia Dortmund'u öne geçirdi. Almanlar, maçı 2-1 kazanarak çeyrek finalde İspanyol devi Barcelona'nın rakibi oldu.

REKLAM - Türk Telekom
Osimhen'e S. Arabistan'dan talip çıktı!
DİĞER
Torreira yeni aşka mı yelken açtı? Devrim dönemi bitti: Adı bakın kiminle anılıyor...
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: "Gelin el ele verelim kirli planları çöp sepetine atalım"
En-Nesyri'ye Premier Lig ekibinden kanca!
G.Saray'a Rumen kaleci!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan VAR hakemine sitem! Mourinho'dan VAR hakemine sitem! 02:49
Kanarya'ya İskoçya'da hakem engeli! Kanarya'ya İskoçya'da hakem engeli! 02:49
Rangers deplasmanında hakemden skandal 'penaltı' kararları! Rangers deplasmanında hakemden skandal 'penaltı' kararları! 02:49
Mourinho: Son saniyeye kadar savaşacağız! Mourinho: Son saniyeye kadar savaşacağız! 02:49
F.Bahçe Beko'dan evinde üst üste 6 galibiyet! F.Bahçe Beko'dan evinde üst üste 6 galibiyet! 02:49
Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! 02:49
Daha Eski
Arda Güler için Inter iddiası! Arda Güler için Inter iddiası! 02:49
A. Bilbao çeyrek final biletini kaptı! A. Bilbao çeyrek final biletini kaptı! 02:49
Fırtına resmen açıkladı! Güneş ve Tekke... Fırtına resmen açıkladı! Güneş ve Tekke... 02:49
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma sağlandı 02:49
Osimhen: Tek istediğim şey... Osimhen: Tek istediğim şey... 02:49
Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 02:49