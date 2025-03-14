11 dakikada fişi çekti

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından playoff turunda Sporting Lizbon'la eşleşen ve rakibini 3-0 ve de 0-0'lık skorlarla eleyen Borussia Dortmund, son 16 turunda ise Lille'le eşleşmişti. Alman devi, Signal İduna Park'ta oynadığı ilk karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalarak rövanş öncesinde dezavantajlı duruma düşmüştü. Eşleşmenin ikinci ayağında ise ikinci yarıda bulduğu gollerle Alman ekibi çeyrek finale kalmayı başardı.

MAXIMILIAN BEİER FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmaya ev sahibi Lille, etkili başlamış ve yıldız ismi Jonathan David ile henüz 5'inci dakikada öne geçmişti. İlk yarıda pek de istediği gibi oyun ortaya koyamayan Alman devi, 52'de penaltı kazandı ve meşin yuvarlağın başına geçen Emre Can skoru 1-1 yapıt. Bu golden 11 dakika sonra ise Maximilian Beier, Guirasssy'nin pasını asiste dönüştürdü ve Borussia Dortmund'u öne geçirdi. Almanlar, maçı 2-1 kazanarak çeyrek finalde İspanyol devi Barcelona'nın rakibi oldu.