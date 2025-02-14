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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern doludizgin

Bayern doludizgin

Bayern Münih, deplasmanda Celtic’i yenerek play-off rövanşı öncesinde avantajı eline geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Bayern doludizgin

Şampiyonlar Ligi'nde doğal şampiyonluk adaylarından biri olan Bayern Münih, lig aşamasına geçildiği yıl, tıp Real Madrid ve Manchester City gibi playoff'a kalan bir diğer büyük takımdı. Alman devi, play-off'ta ise İskoçya lideri Celtic'le eşleşti ve ilk maçı da deplasmanda oynadı. Çarşamba gecesi oynanan mücadelede Münih, zaman zaman oyunun kontrolünü eline alsa da bazen de rakibin baskı altına kaldı. İlk yarıda Celtic taraftarının da desteğiyle Bayern kalesine yüklendi ancak sonuç alamadı. İlk yarının uzatma anlarında Michael Olise, harika bir golle Alman ekibini soyunma odasına önde götürdü. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Harry Kane, farkı ikiye çıkardı. Maçın başından itibaren çok çalışan, golü arayan Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda, 79'da farkı bire indirdi ancak maç 2-1 bitti. Rövanş 18 Şubat'ta Almanya'da.

ALKIŞLAR KEREM VE ORKUN'A

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Monaco'yu deplasmanda 3-2 yenen Benfica, play-off'ta da yine Fransız ekibiyle eşleşmişti. II. Louis Stadı'ndaki mücadelede yine kazanan Portekiz temsilcisi oldu. Pavlidis'in attığı golle avantajı eline geçiren Benfica'da milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü de

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