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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid 3-1 Slovan Bratislava (MAÇ SONUCU ÖZET)

Atletico Madrid 3-1 Slovan Bratislava (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atletico Madrid, Slovan Bratislava'yı Metropolitano Stadyumu'nda ağırladı. Ev sahibi ekip mücadelen 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 22:46
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Atletico Madrid 3-1 Slovan Bratislava (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında evinde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı ağırlayan İspanya temsilcisi Atletico Madrid, rakibini 3-1 mağlup etti. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Alvarez, 42. ve 57. dakikalarda Griezmann kaydetti. Slovan Bratislava'nın tek golü ise 51. dakikada Strelec'in kullandığı penaltı atışı sonucunda geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 12 puana yükselerek ilk 8'e girme hedefi yolunda önemli bir adım atmış oldu. 6 maçta 6 mağlubiyet aldığı için Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Slovan Bratislava ise ligin son sırasına demirledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Slovan Bratislava ise evinde Stuttgart'a karşı oynayacağı maçta ilk puan veya puanlarını almaya çalışacak.

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