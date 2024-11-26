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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys 1-6 Atalanta (MAÇ SONUCU ÖZET)

Young Boys 1-6 Atalanta (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Young Boys, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Mücadele İtalyan ekibinin 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 01:18
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Young Boys 1-6 Atalanta (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Ligin 5. haftasında Young Boys, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Mücadele İtalyan ekibinin 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Atalanta'nın gollerini 9 ve 39'da Mateo Retegui, 28. dakikada Davic von Ballmoos(K.K), 31. dakikada Sead Kolasinac, 56. dakikada Charles De Ketelaere ve 90. dakikada Lazar Samardzic kaydetti.

Young Boys'un tek golünü ise 11. dakikada Silvere Ganvoula attı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta 11 puana yükselirken, Young Boys 0 puanda kaldı.

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