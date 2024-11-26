Young Boys 1-6 Atalanta (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Ligin 5. haftasında Young Boys, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Mücadele İtalyan ekibinin 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Atalanta'nın gollerini 9 ve 39'da Mateo Retegui, 28. dakikada Davic von Ballmoos(K.K), 31. dakikada Sead Kolasinac, 56. dakikada Charles De Ketelaere ve 90. dakikada Lazar Samardzic kaydetti.

Young Boys'un tek golünü ise 11. dakikada Silvere Ganvoula attı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta 11 puana yükselirken, Young Boys 0 puanda kaldı.