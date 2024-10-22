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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid 5 - 2 Borussia Dortmund (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund karşısında 2 farklı geriye düşse de rakibini ikinci yarı bulduğu gollerle 5-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 00:24
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Real Madrid 5 - 2 Borussia Dortmund (Maç sonucu ÖZET)

Devler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Borussia Dortmund'u ağırladı.

Nuri Şahin'in talebeleri 30'da Malem ve 34'te Gittens'le skoru 2-0'a getirerek Real Madrid'i şoka uğratsa da, Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki İspanyol devi ikinci yarıda adeta uçuşa geçti.

60. dakikada Rudiger'le farkı bire indiren Real, 2 dakika sonra Vinicius Junior'la durumu 2-2'ye getirdi.

83'te Lucas'la öne geçen eflatun beyazlılar 86'da yine Vinicius Jr ile 4-2'yi yakaladı, maçta gol perdesini hat-trick yapan Vinicius Jr kapattı: 5-2.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 90. dakikada oyuna Bellingham'ın yerine dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 6'ya yükseltirken, Borussia Dortmund 6 puanda kaldı.

ARDA TURAN DA TRİBÜNDEYDİ

Nefes kesen mücadeleyi İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da tribünden izledi. La Liga devleri Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen Arda Turan'a taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, 5 Kasım Salı günü saat 23.00'te evinde AC Milan'ı konuk edecek; Borussia Dortmund ise aynı gün aynı saatte sahasında Sturm Graz'ı ağırlayacak.

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