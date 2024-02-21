Napoli - Barcelona maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Turnuvada son 16 turu ilk maçında Napoli ile Barcelona kozlarını paylaşıyor.
Napoli'nin ev sahipliğinde oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
NAPOLI - BARCELONA MAÇI 11'LERİ:
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen
Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo, Christensen, Pedri, De Jong, İlkay, Lamal, Lewandowski
NAPOLI - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Napoli - Barcelona maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.