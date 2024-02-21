Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli - Barcelona maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Napoli - Barcelona maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada son 16 turu ilk maçında Napoli sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 23:50
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Napoli - Barcelona maçı CANLI (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Turnuvada son 16 turu ilk maçında Napoli ile Barcelona kozlarını paylaşıyor.

Napoli'nin ev sahipliğinde oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

NAPOLI - BARCELONA MAÇI 11'LERİ:

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen

Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo, Christensen, Pedri, De Jong, İlkay, Lamal, Lewandowski

NAPOLI - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli - Barcelona maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

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