Şampiyonlar Ligi'nden Hakan Çalhanoğlu paylaşımı

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla çıktığı her maçta üstün performansıyla parlamaya devam ediyor.
30 yaşındaki oyuncunun bu sezon, Inter formasıyla Serie A'da ve kupada çıktığı 25 maçta 10 gol ve 3 asisti, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta ise 1 golü bulunuyor.
Milli oyuncumuz için, 20 Şubat Salı günü TSİ 23:00'te oynanacak olan Inter-Atletico Madrid karşılaşması öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabından paylaşım yaptı.
İŞTE O PAYLAŞIM
🇹🇷✨ pic.twitter.com/LYdfuVeupA— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2024