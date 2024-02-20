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Şampiyonlar Ligi'nden Hakan Çalhanoğlu paylaşımı

Son dakika spor haberleri... Inter'de forma giyen ve performansıyla gözleri dolduran Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu için UEFA Şampiyonlar Ligi, resmi hesabından paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 15:47 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 15:51
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Şampiyonlar Ligi'nden Hakan Çalhanoğlu paylaşımı

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla çıktığı her maçta üstün performansıyla parlamaya devam ediyor.

30 yaşındaki oyuncunun bu sezon, Inter formasıyla Serie A'da ve kupada çıktığı 25 maçta 10 gol ve 3 asisti, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta ise 1 golü bulunuyor.

Milli oyuncumuz için, 20 Şubat Salı günü TSİ 23:00'te oynanacak olan Inter-Atletico Madrid karşılaşması öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabından paylaşım yaptı.

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