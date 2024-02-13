Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - Real Madrid maçı canlı izle | RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

RB Leipzig - Real Madrid maçı canlı izle | RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Almanya ekibi RB Leipzig, İspanyol devi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:50
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RB Leipzig - Real Madrid maçı canlı izle | RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

RB Leipzig - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Almanya ekibi RB Leipzig ile İspanyol devi Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Real Madrid maçı 13 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Arda Güler - Real Madrid

RB LEIPZIG - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Benjamin Henrichs, Christopher Lenz, Castello Lukeba, Mohamed Simakan, Christoph Baumgartner, Kevin Kampl, Nicolas Seiwald, Dani Olmo, Benjamin Sesko, Yussuf Poulsen.

Real Madrid: Andriy Lunin, Lucas Vázquez, Daniel Carvajal, Nacho Fernandez, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Brahim Díaz, Rodrygo, Vinícius Júnior.

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