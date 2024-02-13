Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Turnuvada son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag sahasında İngiliz temsilcisi Manchester City'i konuk ediyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ
Kopenhag: Grabara, Vavro, McKenna, Diks, Jelert, Mattsson, Falk, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, Claesson, Achouri.
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland.
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KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kopenhag - Manchester City maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele TV 8.5 ve EXXEN'de canlı olarak yayınlanıyor.