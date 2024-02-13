Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag sahasında İngiliz temsilcisi Manchester City'i konuk ediyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 23:20
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Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Turnuvada son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag sahasında İngiliz temsilcisi Manchester City'i konuk ediyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ

Kopenhag: Grabara, Vavro, McKenna, Diks, Jelert, Mattsson, Falk, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, Claesson, Achouri.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland.

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Manchester City maçı TSİ 23.00'de başladı. Mücadele TV 8.5 ve EXXEN'de canlı olarak yayınlanıyor.

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