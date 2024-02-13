Kopenhag 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Turnuvada son 16 turu ilk maçında Kopenhag ile Manchester City kozlarını paylaştı.
Danimarka'da oynanan maçtan Manchester City 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Mücadelede ilk gol 10. dakikada De Bruyne'nin ayağından geldi.
Ardından 34. dakikada Mattson skoru 1-1'e getirdi.
45. dakikada bu sefer Bernardo Silva skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.
Karşılaşmaya son noktayı koyan isim ise 90+3. dakikada Phil Foden oldu.
Bu gollerle Manchester City mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Bu turun rövanşı 6 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.