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Kopenhag 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada son 16 turu ilk maçında Kopenhag ile Manchester City karşı karşıya geldi. Danimarka'da oynanan mücadeleden konuk ekip Manchester City 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 00:40 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 00:59
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Kopenhag 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada son 16 turu ilk maçında Kopenhag ile Manchester City kozlarını paylaştı.

Danimarka'da oynanan maçtan Manchester City 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelede ilk gol 10. dakikada De Bruyne'nin ayağından geldi.

Ardından 34. dakikada Mattson skoru 1-1'e getirdi.

45. dakikada bu sefer Bernardo Silva skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Karşılaşmaya son noktayı koyan isim ise 90+3. dakikada Phil Foden oldu.

Bu gollerle Manchester City mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bu turun rövanşı 6 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

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