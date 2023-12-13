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Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kızılyıldız ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 08:51 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:10
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Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Kızılyıldız - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kızılyıldız ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIZILYILDIZ - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kızılyıldız - Manchester City maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

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