PSV 1-1 Arsenal (Maç sonucu ÖZET)

Devler Ligi son hafta maçında B Grubu'nda lider durumundaki İngiliz devi Arsenal deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a konuk oldu.

Saat 20.45'te başlayan karşılaşmada konuk ekip Arsenal 42. dakikada Eddie Nketiah ile öne geçti, ev sahibi PSV, 50'de Yorbe Vertessen ile karşılık verdi: 1-1.

Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Arsenal, B Grubu'nu 13 puanla lider tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Grubu 9 puanla ikinci sırada bitiren PSV de Devler Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmayı başardı.