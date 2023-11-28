Manchester City'den muhteşem geri dönüş! Manchester City 3-2 Leipzig | ŞAMPİYONLAR LİG MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Manchester City ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadele 3-2 İngiliz ekibinin galibiyetiyle sona erdi.

Leipzig'in gollerini 13. ve 33. dakikalarda Lois Openda kaydederken; Man. City bu gollere 55'te Erling Haaland, 70. dakikada Phil Foden ve 87'de Julian Alvarez'le karşılık verdi.

Bu sonucun ardından M. City grup liderliğini garantiledi ve 15 puana yükseldi. Leipzig ise 9 puanda kaldı ve 2. olarak bitirmeyi garantiledi.

Grubun son maçında Leipzig sahasında Young Boys'u ağırlayacak. Manchester City ise Kızılyıldız deplasmanında sahne alacak.