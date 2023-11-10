Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Hakan tur attı

Hakan tur attı

Şampiyonlar Ligi’nde milli yıldızlarımızdan Hakan Çalhanoğlu’nun oynadığı İnter, D Grubu’nda Salzburg’dan 1-0’lık zaferle dönüp turu kaptı. Aynı grupta Orkun Kökçü’nün oynamadığı maçta Benfica ise Real Sociedad’a 3-1 yenilip sıfır puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Hakan tur attı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Salzburg ile İnter karşılaştı. Avusturya'da Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi İtalyan devi İnter 1-0 kazanırken galibiyet golünü 86. dakikada penaltıdan Arjantinli yıldız Martinez kaydetti. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalisti olan Milano ekibi bu sonuçla birlikte 10 puana ulaştı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Mavi-siyahlılarda oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı karşılaşmada 61 dakika sahada kaldı.

BENFICA DAĞILDI

Inter ile aynı grupta yer alan milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica ise kötü gidişatı durduramadı. İspanya'da Real Sociedad deplasmanına çıkan Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Portekiz devi, ilk 20 dakikada yediği 3 golle neye uğradığını şaşırdı. Rafa Silva'yla 1 gol bulan Benfica, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak 4 maçta sıfır çekti. Kırmızı-beyazlılarda Orkun Kökçü, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Puanını 10 yapan Real Sociedad da Inter ile birlikte gruptan çıktı.

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