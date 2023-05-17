MANCHESTER CITY REAL MADRID MAÇI ŞİFRESİZ İZLE - CANLI 📺 | Manchester City - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City - Real Madrid maçını canlı izlemek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Real Madrid , yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Real Madrid maçı 17 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY REAL MADRID MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Kroos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr