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Porto Inter maçı CANLI izle | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında ilk maçta 1-0 mağlup olan Porto evinde Inter ile karşı karşıya geliyor. Porto - Inter haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 22:57 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 23:10
Porto Inter maçı CANLI izle | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlat Ligi'nde heyecan sürüyor.

Dev turnuvada son 16 turu müsabakasında Porto - Inter ile karşı karşıya geliyor.

Estadio do Dragao oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

PORTO - INTER İLK 11'LER

Porto: Diogo Costa; Pepe, Fabio Cardoso, Marcano, Zaidu; Grujic, Uribe, Eustaquio, Galeno; Taremi, Evanilson

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko

PORTO - INTER MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


PORTO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Porto - Inter maçı 14 Mart Salı TSİ 23:00'te başladı. Mücadele TV 8.5'dan canlı yayınlanıyor.

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