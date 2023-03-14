Porto Inter maçı CANLI izle | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlat Ligi'nde heyecan sürüyor.
Dev turnuvada son 16 turu müsabakasında Porto - Inter ile karşı karşıya geliyor.
Estadio do Dragao oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
PORTO - INTER İLK 11'LER
Porto: Diogo Costa; Pepe, Fabio Cardoso, Marcano, Zaidu; Grujic, Uribe, Eustaquio, Galeno; Taremi, Evanilson
Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko
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PORTO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Porto - Inter maçı 14 Mart Salı TSİ 23:00'te başladı. Mücadele TV 8.5'dan canlı yayınlanıyor.