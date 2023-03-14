Manchester City RB Leipzig maçı CANLI

UEFA Şampiyonlat Ligi'nde heyecan sürüyor.
Dev turnuvada son 16 turu müsabakasında Manchester City - RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor.
Etihad Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
MANCHESTER CITY - RB LEIPZIG MAÇI İLK 11'LERİ
Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Ruben Dias, Ake, Bernardo Silva, Rodri, İlkay, De Bruyne, Grealish, Haaland
RB Leipzig: Blaswich, Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum, Laimer, Kampl, Szoboszlai, Haidara, Forsberg, Werner
MANCHESTER CITY - RB LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester City - RB Leipzig maçı 14 Mart Salı TSİ 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.