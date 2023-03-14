Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City RB Leipzig maçı CANLI

Manchester City RB Leipzig maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Manchester City 1-1'lik skorun rövanşında Alman ekibi RB Leipzig'i konuk ediyor. Manchester City - RB Leipzig maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 22:56 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 23:00
Manchester City RB Leipzig maçı CANLI

UEFA Şampiyonlat Ligi'nde heyecan sürüyor.

Dev turnuvada son 16 turu müsabakasında Manchester City - RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor.

Etihad Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

MANCHESTER CITY - RB LEIPZIG MAÇI İLK 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Ruben Dias, Ake, Bernardo Silva, Rodri, İlkay, De Bruyne, Grealish, Haaland

RB Leipzig: Blaswich, Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum, Laimer, Kampl, Szoboszlai, Haidara, Forsberg, Werner

MANCHESTER CITY - RB LEIPZIG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City - RB Leipzig maçı 14 Mart Salı TSİ 23:00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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