PSV Eindhoven - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Monaco maçı 9 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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