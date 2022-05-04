Real Madrid - Manchester City maçı canlı anlatım (Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final heyecanı devam ediyor. Bu turun son maçında Avrupa futbolunun iki devi Real Madrid ile Manchester City, adını finale yazdırmak için kozlarını paylaşıyor.

Estadio Santiago Bernabeu'da yaşanacak bu dev heyecanın canlı anlatımı haberimizde...

R. MADRID - M. CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Real Madrid - Manchester City maçı TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.

CITY AVANTAJLI

Eşleşmenin ilk randevusu Etihad Stadyumu'nda oynanmıştı. Tam 7 golün atıldığı ve futbolseverlere büyük heyecan yaşatan maçta gülen taraf, 4-3'lük skorla ev sahibi Manchester City olmuştu. Deplasman golü kuralının da kalmasıyla birlikte İngiliz devi, İspanyol rakibi karşısında küçük de olsa bir avantaj elde etmeyi başardı.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus