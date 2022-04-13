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Liverpool - Benfica Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Liverpool - Benfica Lisbon karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Benfica Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:40
Liverpool - Benfica Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Liverpool - Benfica Lisbon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool - Benfica Lisbon kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Liverpool - Benfica Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - BENFICA LISBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Benfica Lisbon maçı 13 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Maçı Serdar Gözübüyük yönetecek.

LIVERPOOL - BENFICA LISBON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Chamberlain, Fabinho, Jones, Elliot, Diaz, Firmino

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Verthongen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Ramos, Rafa, Everton, Nunez

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