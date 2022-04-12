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Bayern Münih - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 12:00
Bayern Münih - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Villarreal kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Villarreal maçı 12 Nisan Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Coman; Lewandowski

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoue; Lo Celso; Moreno, Danjuma

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