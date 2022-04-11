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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçları 12 Nisan Salı günü oynanacak Bayern Münih-Villarreal ve Real Madrid-Chelsea maçları ile başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 13:05
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oluyor!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçlarının heyecanı 12 Nisan ve 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile yaşanacak. Bu karşılaşmalar sonrası turnuvada yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.

Son 16 turunda Avusturya temsilcisi Salzburg'u rahat geçen Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Villerreal'i konuk edecek. Turnuvanın son şampiyonu Chelsea ise Real Madrid'e konuk olacak. Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kerim Benzama'nın yıldızlaştığı maçta İspanyol temsilcisi rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Çeyrek final heyecanı 13 Mart Çarşamba günü oynanacak 2 karşılaşma ile devam edecek. Premier Lig'de şampiyonluk yarışı içerisindeki iki takımdan Manchester City, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği İspanyol Atletico Madrid'e konuk olurken, Liverpool ise ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak müsabakaların programı şu şekilde:

12 Nisan Salı
Bayern Münih - Villarreal
Real Madrid - Chelsea

13 Nisan Çarşamba
Atletico Madrid - Manchester City
Liverpool - Benfica

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