Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lille - Chelsea maçı CANLI izle! Lille Chelsea maçı canlı anlatım

Lille - Chelsea maçı CANLI izle! Lille Chelsea maçı canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Lille sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. Kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea avantajını kullanıp çeyrek final biletini cebine koymayı amaçlıyor. Ev sahibi Lille ise zoru başarmayı istiyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 22:56
Lille - Chelsea maçı CANLI izle! Lille Chelsea maçı canlı anlatım

Lille ile Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çalıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea avantajını kullanıp tur atlamayı amaçlıyor. Ev sahibi Lille ise zoru başarmayı istiyor.


İLK 11'LER
Lille: Jardim, Zeki Çelik, Tiago, Fonte, Botman, Gudmundsson, Xeka, Bamba, Andre, David, Burak Yılmaz

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Alonso, Kovacic, Jorginho, Kante, Pulisic, Havertz

LILLE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Chelsea maçı saat 23:00'te başladı. Kritik mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.


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