Lille - Chelsea maçı CANLI izle! Lille Chelsea maçı canlı anlatım

Lille ile Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çalıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea avantajını kullanıp tur atlamayı amaçlıyor. Ev sahibi Lille ise zoru başarmayı istiyor.
İLK 11'LER
Lille: Jardim, Zeki Çelik, Tiago, Fonte, Botman, Gudmundsson, Xeka, Bamba, Andre, David, Burak Yılmaz
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Alonso, Kovacic, Jorginho, Kante, Pulisic, Havertz
LILLE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Chelsea maçı saat 23:00'te başladı. Kritik mücadele Exxen'den canlı yayınlanıyor.