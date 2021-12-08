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Zenit Chelsea maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. H Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Chelsea deplasmanda Zenit ile karşılaşıyor. Zenit Chelsea maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 20:42
Zenit Chelsea maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. H Grubu'nu zirvede bitirmek isteyen Chelsea, grupta iddiası kalmayan Zenit ile deplasmanda karşılaşıyor.


ZENIT CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zenit Chelsea maçı 20.45'te başladı ve Exxen ekranlarından naklen yayınlanıyor.

ZENIT - CHELSEA MAÇI 11'LERİ

Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Malcom, Wendel, Kuzyaev, Barrios; Claudinho; Azmoun

Chelsea: Azpilicueta, Christensen, Sarr; James, Barkley, Saúl, Hudson-Odoi; Mount, Werner, Lukaku

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