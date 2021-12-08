Zenit Chelsea maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. H Grubu'nu zirvede bitirmek isteyen Chelsea, grupta iddiası kalmayan Zenit ile deplasmanda karşılaşıyor.
ZENIT CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Zenit Chelsea maçı 20.45'te başladı ve Exxen ekranlarından naklen yayınlanıyor.
ZENIT - CHELSEA MAÇI 11'LERİ
Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Malcom, Wendel, Kuzyaev, Barrios; Claudinho; Azmoun
Chelsea: Azpilicueta, Christensen, Sarr; James, Barkley, Saúl, Hudson-Odoi; Mount, Werner, Lukaku