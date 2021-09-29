Zenit Malmö 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Rus ekibi Zenit ile İsveç temsilcisi Malmö, Krestovskiy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 9. dakikada Claudinho, 49. dakikada Daler Kuzyayev, 80. dakikada Aleksei Sutormin ve 90+4. dakikada Wendel'in golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan konuk takımda Anel Ahmedhodzic, 53. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

H Grubu'ndaki ilk galibiyetini alan Zenit, 3 puanla 3. sırada yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan ve puanı bulunmayan Malmö ise son sırada kaldı.