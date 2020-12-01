Atalanta - Midtjylland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atalanta ve Midtjylland, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında İtalya'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu müsabakanın başlama saati ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ATALANTA - MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta - Midtjylland maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacak.

ATALANTA - MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atalanta - Midtjylland maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz