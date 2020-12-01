Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta - Midtjylland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA 5. haftasında İtalya Serie A ekibi ve Danimarka ekibi karşı karşıya gelecek. Peki, Atalanta - Midtjylland maçı ne zaman? Saat kaçta* Hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 18:53
Atalanta - Midtjylland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ve , UEFA 5. hafta maçında İtalya'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu müsabakanın başlama saati ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ATALANTA - MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atalanta - Midtjylland maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacak.

ATALANTA - MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Atalanta - Midtjylland maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz

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