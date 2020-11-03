Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United, Başakşehir maçı için İstanbul'a geldi

, maçı için 'a geldi

, H Grubu üçüncü maçında temsilcimiz ile karşılaşacak. İngiliz ekibi, yarın oynanacak karşılaşma için 'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 00:21
Manchester United, Başakşehir maçı için İstanbul'a geldi

H Grubu üçüncü maçında, temsilcimiz ile yarın akşam karşılaşacak İngiliz ekibi , 'a geldi.

Konuk ekip kafilesi 'nin Manchester kentinden kalkan özel uçakla saat 21.15'te İstanbul Havalimanı'na geldi. Manchester United, pasaport işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparak, saat 22.00 sıralarında otobüsle konaklayacakları otele gitti.

Havalimanı ve çevresinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ile diğer ekipler tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

Başakşehir ile Manchester United arasındaki karşılaşma Başakşehir Stadı'nda yarın saat 20.55'te başlayacak.

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