Manchester United, Başakşehir maçı için İstanbul'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında, temsilcimiz Başakşehir ile yarın akşam karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United, İstanbul'a geldi.



Konuk ekip kafilesi İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan özel uçakla saat 21.15'te İstanbul Havalimanı'na geldi. Manchester United, pasaport işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparak, saat 22.00 sıralarında otobüsle konaklayacakları otele gitti.



Havalimanı ve çevresinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ile diğer ekipler tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.



Başakşehir ile Manchester United arasındaki karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 20.55'te başlayacak.