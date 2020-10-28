UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı.
G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede Juventus, Barcelona'yı ağırladı. Barcelona, Dembele'nin 14 ve Messi'nin (penaltıdan) 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Sahaya Juventus'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının duyurulduğu 13 Ekim'den beri tecrit altında yaşayan Cristiano Ronaldo, son yaptırdığı testin sonucu da pozitif çıktığı için Juventus kadrosuna alınmadı.
MANCHESTER UNITED 3 PUANI 5 GOLLE ALDI
Medipol Başakşehir'in H Grubu'ndaki rakipleri Manchester United ile Leipzig arasındaki karşılaşmayı, ev sahibi United 5-0 kazandı.
2'de 2 yapan İngiliz ekibinde oyuna sonradan giren Rashford, hat-trick yaptı. Greenwood ve Martial de birer gol kaydetti.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu maçında ise Sevilla, sahasında Rennes'i 1-0 yendi.
İkinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere): 0-4
Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0
F Grubu:
Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya): 1-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-0
G Grubu:
Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2
Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-2
H Grubu:
Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2
Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Manchester United
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|PSG
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|Leipzig
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|3
|Medipol Başakşehir
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0