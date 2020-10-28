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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta dün gece oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Gecenin maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında 'ye 2-0'la boyun eğdi. Grubun diğer maçında Leipzig engelini 5 golle geçti. İşte gecenin maçlarında alınan tüm sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 01:33 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 01:41
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı.

G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede , 'yı ağırladı. Barcelona, Dembele'nin 14 ve Messi'nin (penaltıdan) 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sahaya Juventus'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının duyurulduğu 13 Ekim'den beri tecrit altında yaşayan , son yaptırdığı testin sonucu da pozitif çıktığı için Juventus kadrosuna alınmadı.

MANCHESTER UNITED 3 PUANI 5 GOLLE ALDI

'in H Grubu'ndaki rakipleri ile Leipzig arasındaki karşılaşmayı, ev sahibi United 5-0 kazandı.

2'de 2 yapan İngiliz ekibinde oyuna sonradan giren Rashford, hat-trick yaptı. Greenwood ve Martial de birer gol kaydetti.

Türk hakem 'ın yönettiği E Grubu maçında ise Sevilla, sahasında Rennes'i 1-0 yendi.

İkinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Krasnodar () - Chelsea (): 0-4

Sevilla () - Rennes (): 1-0

F Grubu:

(Belçika) - Lazio (): 1-1

() - Zenit (Rusya): 2-0

G Grubu:

Ferencvaros (Macaristan) - (Ukrayna): 2-2

Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-2

H Grubu:

Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2

Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0

Takımlar O G B M A Y Av P
Manchester United 2 2 0 0 7 1 6 6
PSG 2 1 0 1 3 2 1 3
Leipzig 2 1 0 1 2 5 -3 3
Medipol Başakşehir 2 0 0 2 0 4 -4 0

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