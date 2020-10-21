Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Alman basınından Leipzig Başekşehir maçı için flaş yorum!

Alman basınından Başekşehir maçı için flaş yorum!

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Medipol , H Grubu ilk maçında 'e konuk oldu. Mücadele Angelino'nun attığı 2 golle tamamlandı ve temsilcimiz, Almanya'dan mağlubiyetle döndü. Bununla beraber Alman medyası, maçı manşetlerine taşıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:31 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:52
Alman basınından Leipzig Başekşehir maçı için flaş yorum!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol , H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi RB 'e konuk oldu.

RB Arena'daki karşılaşmayı ev sahibi RB Leipzig 2-0 kazandı. RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikada Angelino kaydetti.

Almanya'da yayın yapan Kicker ve Bild de RB Leipzig - Başakşehir maçına geniş yer ayırdı.

Bild, 2 gol atan Angelino'dan gördüğü manşetinde 'Bu kel kafanın kuaföre ihtiyacı yok' yazdı. 'José Angelino (23), Leipzig'i tam olarak 999 seyirci önünde zafere götürdü. Dört dakikada 2 gol. İspanyol oyuncu, şehre kuaför sokmaya bile gerek kalmadan dikkatleri üzerine çekiyor'

Kicker ise haberi, 'RB Leipzig, yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna özel bir başlangıç yaptı. Leipzig, kendi sahasında zayıf olan Başakşehir'e karşı 2-0 kazandı' diyerek gördü.

Bu sonuçla RB Leipzig gruba 3 puanla başlarken temsilcimiz Medipol Başakşehir, Devler Ligi'ndeki ilk maçında puanla tanışamadı.

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