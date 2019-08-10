Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve bir süredir kulüpsüz olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yorumcu oldu.

Sky Sports'tan yapılan açıklamaya göre deneyimli antrenör, bu sezon Premier Lig maçlarını yorumlamak için kanalla anlaşmaya vardı.

Premier Lig'de üç şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcının ilk programını Manchester United ile Chelsea arasında oynanacak mücadele ile yapacağı bildirildi.



