Jose Mourinho yorumcu oldu
Kariyerinde unutulmaz başarılara imza atan ve son olarak İngiliz ekibi Manchester United'ı çalıştıran Portekizli antrenör Jose Mourinho, Sky Sports'un yorumcu kadrosuna katıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son olarak Manchester United'ı çalıştıran ve bir süredir kulüpsüz olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yorumcu oldu.
Sky Sports'tan yapılan açıklamaya göre deneyimli antrenör, bu sezon Premier Lig maçlarını yorumlamak için kanalla anlaşmaya vardı.
Premier Lig'de üç şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcının ilk programını Manchester United ile Chelsea arasında oynanacak mücadele ile yapacağı bildirildi.
- 10.08.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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