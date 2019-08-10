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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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yorumcu oldu

Jose Mourinho yorumcu oldu

Kariyerinde unutulmaz başarılara imza atan ve son olarak İngiliz ekibi 'ı çalıştıran Portekizli antrenör , 'un yorumcu kadrosuna katıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son olarak 'ı çalıştıran ve bir süredir kulüpsüz olan Portekizli teknik adam yorumcu oldu.

'tan yapılan açıklamaya göre deneyimli antrenör, bu sezon maçlarını yorumlamak için kanalla anlaşmaya vardı.

Premier Lig'de üç şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcının ilk programını Manchester United ile arasında oynanacak mücadele ile yapacağı bildirildi.


  1. 10.08.2019
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