Şampiyonlar Ligi'nde en güzel gol Cenk'ten
Cenk'in Porto maçında 25 metre uzaklıktan Casillas'ı avladığı gol grup aşamalarının en iyi golü seçildi
UEFA'nın internet sitesinden yapmış olduğu anket sonucu Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçildi. Siyah-Beyazlıların 3-1 kazandıkları karşılaşmanın 28'inci dakikasında Cenk Tosun'un 25 metre mesafeden İspanyol kaleci Casillas'ı avladığı gol, yapılan oylamada yüzde 44 oy alarak 1'inci seçildi.
Cenk Tosun'un rakiplerine büyük fark attığı ankette Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi 2'nci golü ise Real Madridli Gareth Bale'ın oldu. Galli yıldızın Dortmund'a attığı gol yüzde 14 oy alarak 2'nci seçildi. Oylamada 3'üncü sırada ise Atletico Madridli Griezmann'ın Roma'ya attığı gol seçildi. Fransız yıldızın attığı gol ise yüzde 13 oy aldı.
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- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:42
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Şampiyonlar Ligi'nde en güzel gol Cenk'ten haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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