 Şampiyonlar Ligi'nde en güzel gol Cenk'ten – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Şampiyonlar Ligi'nde en güzel gol Cenk'ten

    Şampiyonlar Ligi'nde en güzel gol Cenk'ten

    Cenk'in Porto maçında 25 metre uzaklıktan Casillas'ı avladığı gol grup aşamalarının en iyi golü seçildi

    UEFA'nın internet sitesinden yapmış olduğu anket sonucu Beşiktaşlı 'un Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçildi. Siyah-Beyazlıların 3-1 kazandıkları karşılaşmanın 28'inci dakikasında 'un 25 metre mesafeden İspanyol kaleci Casillas'ı avladığı gol, yapılan oylamada yüzde 44 oy alarak 1'inci seçildi.

    'un rakiplerine büyük fark attığı ankette Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi 2'nci golü ise Real Madridli Gareth Bale'ın oldu. Galli yıldızın Dortmund'a attığı gol yüzde 14 oy alarak 2'nci seçildi. Oylamada 3'üncü sırada ise Atletico Madridli Griezmann'ın Roma'ya attığı gol seçildi. Fransız yıldızın attığı gol ise yüzde 13 oy aldı.



    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:42
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