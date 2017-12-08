Sözünü tuttu, Zorro oldu

Manchester City'i mağlup edip gruptan çıkmaları halinde, süper kahraman olan Zorro kostümü giyeceğini açıklayan Shakhtar Donetsk teknik direktörü Paulo Fonseca sözünü tuttu. İngiliz devini 2-1 devirerek tüm kulvarlarda sezonun ilk yenilgisini tattıran Fonseca'nın, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına Zorro kostümüyle katılması renkli görüntülere sahne oldu.