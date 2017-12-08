 Sözünü tuttu, Zorro oldu – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Sözünü tuttu, Zorro oldu

    Sözünü tuttu, Zorro oldu
    Manchester City'i mağlup edip gruptan çıkmaları halinde, süper kahraman olan Zorro kostümü giyeceğini açıklayan Shakhtar Donetsk teknik direktörü Paulo Fonseca sözünü tuttu. İngiliz devini 2-1 devirerek tüm kulvarlarda sezonun ilk yenilgisini tattıran Fonseca'nın, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısına Zorro kostümüyle katılması renkli görüntülere sahne oldu.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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