Devler Ligi'nde son 16 belli oldu
Beşiktaş’ın, liderliğini perçinlediği son haftada, Liverpool 7-0’lık S. Moskova, Porto 5-2’lik Monaco zaferleriyle şov yaptı. PSG ise Bayern karşısında ilk yenilgisini aldı
NAPOLİ'DEN ACI SON
F Grubu'ndaki son maçlarda Sarri yönetimindeki Napoli büyük bir hüsrana uğradı. Gruptan çıkmak için deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'u devirmesi gereken İtalyan temsilcisi, 2-1'lik yenilgiye engel olamadı. Manchester City karşısında 2-1'le gülen Shakhtar, son 16 biletini cebine koyarken, Brezilyalı yıldızı Bernard'ın uzak köşeye yaptığı vuruş haftanın en güzel gollerinden biri oldu.
NEGREDO SİFTAH YAPTI
Temsilcimiz Beşiktaş'ı, Leipzig karşısında 10. dakikadaki penaltısıyla öne geçiren Alvaro Negredo, siyah-beyazlı formayla bu organizasyondaki ilk golünü kaydetti.
GOL KRALLIĞI
Ronaldo..........R. Madrid......9
Cavani.............Paris SG........6
Neymar...........Paris SG........6
Kane...............Tottenham....6
Yedder............Sevilla..........6
Firmino...........Liverpool......6
Coutinho.........Liverpool...... 5
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:32
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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