Devler Ligi'nde son 16 belli oldu

Beşiktaş’ın, liderliğini perçinlediği son haftada, Liverpool 7-0’lık S. Moskova, Porto 5-2’lik Monaco zaferleriyle şov yaptı. PSG ise Bayern karşısında ilk yenilgisini aldı

Şampiyonlar Ligi'nin grup etabı birbirinden güzel maçlarla son buldu. Sezon başından beri rekorları alt üst eden Beşiktaş, Tolga'nın kalesinde devleştiği maçta RB Leipzig deplasmanında 2-1 kazandı ve bu ligde en fazla puan toplayan Türk takımı olarak gruptan çıktı. 16 karşılaşmada 50 kez filelerin havalandığı son haftada 3.12'lik gol ortalaması dikkat çekti. Aboubakar'ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta Porto, Monaco engelini 5-2 ile geçti ve adını üst tura yazdırdı. Coutinho, Mane, Salah ve Firmino gibi yıldızlara sahip olan Liverpool ise görkemli galibiyetlerine devam ediyor. Daha önce Maribor'u 7-0 mağlup eden Ada ekibi, aynı tarifeyi Spartak Moskova'ya da uyguladı. Grubu lider tamamlamak için PSG'yi dört farkla devirmesi gereken Bayern Münih, güçlü rakibini 3-1'le geçti. Sezonun sürpriz takımı olmayı başaran İsviçre temsilcisi Basel, Benfica deplasmanında 2-0 kazanarak adını üst tura yazdırdı.



NAPOLİ'DEN ACI SON

F Grubu'ndaki son maçlarda Sarri yönetimindeki Napoli büyük bir hüsrana uğradı. Gruptan çıkmak için deplasmanda karşılaştığı Feyenoord'u devirmesi gereken İtalyan temsilcisi, 2-1'lik yenilgiye engel olamadı. Manchester City karşısında 2-1'le gülen Shakhtar, son 16 biletini cebine koyarken, Brezilyalı yıldızı Bernard'ın uzak köşeye yaptığı vuruş haftanın en güzel gollerinden biri oldu.



NEGREDO SİFTAH YAPTI

Temsilcimiz Beşiktaş'ı, Leipzig karşısında 10. dakikadaki penaltısıyla öne geçiren Alvaro Negredo, siyah-beyazlı formayla bu organizasyondaki ilk golünü kaydetti.



GOL KRALLIĞI

Ronaldo..........R. Madrid......9

Cavani.............Paris SG........6

Neymar...........Paris SG........6

Kane...............Tottenham....6

Yedder............Sevilla..........6

Firmino...........Liverpool......6

Coutinho.........Liverpool...... 5

