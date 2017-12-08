 Avrupa'ya Güneş doğdu – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Avrupa'ya Güneş doğdu

    Avrupa'ya Güneş doğdu

    ’le Avrupa’da her maç yeni bir destan yazan Beşiktaş artık Devler Ligi’nin en korkulan takımlarından biri

    Türk takımları arasında neredeyse kırılmadık rekor bırakmayan Kartal'ın tarihe geçen başarıları şöyle:

    Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Liverpool ve Tottenham ile birlikte grubu namağlup bitiren 4 takımdan biri oldu.
    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki 3 maçını da kazanan tek takım olma başarısını gösterdi.
    Son 16 turuna yükselen ekipler arasında 5 golle M. City, Basel ve Juventus ile birlikte en az gol yiyen 5'inci ekip oldu.
    Gruptaki tüm maçlarda gol bulan Beşiktaş, 11 gol atan Basel ve Napoli ile beraber en iyi hücum eden 11. takım oldu.


    BEŞiKTAŞ'IN REKORLARI

    Devler Ligi'nde gruptan lider çıkan ilk Türk takımı.
    14 puanla grupta en çok puan toplayan Türk takımı.
    11 golle Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Türk takımı.
    Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda en çok galip gelen Türk takımı.


    BEŞiKTAŞ'IN iLKLERi

    İlk kez bir Alman takımını yendi (Leipzig 2-0 ve 2-1)
    Geçen sezon ilk kez bir İtalyan takımını mağlup etti (Napoli: 3-2)
    İlk kez bir Fransız takımını deplasmanda yendi (Monaco: 2-1)
    Avrupa'da Porto'yu mağlup eden ilk Türk takımı oldu (3-1)
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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