 Shakhtar'ın hocası sözünü tuttu – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Shakhtar'ın hocası sözünü tuttu

    Shakhtar'ın hocası sözünü tuttu

    Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkarlarsa Zorro kıyafeti giyeceğini söyleyen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Fonseca, sözünü tuttu.

    Daha önce "eğer UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsak Zorro kostümü giyeceğim" diyen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester City'i 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısına Zorro kıyafetiyle çıktı.



    NAPOLİ UEFA'YA GİTTİ
    Manchester City'nin lider, Shakhtar Donetsk'in ikinci olduğu Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Napoli UEFA'ya gidebildi.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:21
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