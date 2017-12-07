Shakhtar'ın hocası sözünü tuttu

Daha önce "eğer UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsak Zorro kostümü giyeceğim" diyen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester City'i 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısına Zorro kıyafetiyle çıktı.







NAPOLİ UEFA'YA GİTTİ

Manchester City'nin lider, Shakhtar Donetsk'in ikinci olduğu Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Napoli UEFA'ya gidebildi.