Shakhtar'ın hocası sözünü tuttu
Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkarlarsa Zorro kıyafeti giyeceğini söyleyen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Fonseca, sözünü tuttu.
Daha önce "eğer UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsak Zorro kostümü giyeceğim" diyen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester City'i 2-1 yendikleri maçın ardından basın toplantısına Zorro kıyafetiyle çıktı.
NAPOLİ UEFA'YA GİTTİ
Manchester City'nin lider, Shakhtar Donetsk'in ikinci olduğu Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Napoli UEFA'ya gidebildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:21
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İlk transfer o noktaya
Toplam 2
Yorum
eleman sinani gör sinani.podolski gibi kanattan iceri girip gol atabilen oyuncu sinan.sol ayakli
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Volkan’la 2020’ye!
Toplam 2
Yorum
Amin amin... amin...
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Zirveden Arda çıktı!
Toplam 3
Yorum
gs Gel çok istiyorsun,ama çok para istemeyeceksin,takımda ağabeylik yapayım derken ayrımcılık efelik yapmayacaksın ve özel hayatına dikkat edec
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