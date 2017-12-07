Ronaldo yine ilke imza attı
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 9 golle en çok golü Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo attı. Ronaldo ayrıca grup maçlarının hepsinde gol atan ilk futbolcu oldu.
Ronaldo, grup maçlarının hepsinde gol attı
Ronaldo, bu sezon grup aşamalarının en golcüsü olmasının yanından bir ilke daha imza attı. Portekizli futbolcu, Apoel, Borussia Dortmund ve Tottenham'a karşı içeride ve deplasmanda gol atarak, grup müsabakalarının hepsinde gol atan ilk futbolcu oldu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:13
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Terim elden kaçıyor
Toplam 11
Yorum
Nuri Akbaşoğlu N. Ateş.. Galatasaraydan başka çalıştırıp başarılı olan takımmı var. Derval ve Mustafa Denizlinin hazırladığı takımın, Kaymağını yedi.
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 1
Yorum
özgür ayrıldığına pişman olmuştur yakında terim gibi lucescu da kovulur kovulması gerekiyor hatta hiç gelmemesi gerekiyordu
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Fenerbahçe, Bursa deplasmanında
Toplam 1
Yorum
SARI BOĞA ESAS DERBİ BU. HER ZAMAN YENDİĞİN TAKIM DERBİ Mİ OLUR HEM AYNI ŞEHRİN TAKIMIDA OLMASI GEREKMEZ. FENER BEŞİKTAŞ DESEN BELKİ DERBİ DENEBİLİR
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