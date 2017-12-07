 Ronaldo yine ilke imza attı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Ronaldo yine ilke imza attı

    Ronaldo yine ilke imza attı

    UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 9 golle en çok golü Real Madrid’in Portekizli yıldızı attı. Ronaldo ayrıca grup maçlarının hepsinde gol atan ilk futbolcu oldu.

    UEFA Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmaları sona erdi ve bir üst tura çıkan ve UEFA Avrupa Ligi'ne giden ekipler de belli oldu. Grup aşamalarında en golcü futbolcusu oldu. Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, attığı 9 golle bu aşamada en golcü futbolcu oldu. Ronaldo'ya en çok yaklaşan isimler ise 6 golle Neymar, Edison Cavani, Hary Kane, Roberto Firmino ve Ben Yedder. Beşiktaş'ın gruptan çıkmasında büyük rol oynayan milli futbolcu Cenk Tosun ise rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

    Ronaldo, grup maçlarının hepsinde gol attı
    Ronaldo, bu sezon grup aşamalarının en golcüsü olmasının yanından bir ilke daha imza attı. Portekizli futbolcu, Apoel, Borussia Dortmund ve Tottenham'a karşı içeride ve deplasmanda gol atarak, grup müsabakalarının hepsinde gol atan ilk futbolcu oldu.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:13
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