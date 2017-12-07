Chelsea'nin efsane futbolcularından Frank Lampard, Maviler'in Beşiktaş ile eşleşmesinin iyi bir opsiyon olacağını kaydetti.

Eşleşmedeki ihtimalleri değerlendiren Lampard, "Liverpool'un performansından sonra Beşiktaş Chelsea'nin geldiğini düşünelim. Endişelenmeye gerek yok, göreceğiz." dedi.?



Chelsea'nin diğer muhtemel rakipleri Barcelona ve Paris Saint Germain'den de söz eden Lampard, "Beşiktaş'ın gruplardaki performansından dolayı endişeye düşmeye gerek yok. PSG'den söz ediyoruz, Barcelona'nın neler yapabileceğini de biliyoruz. Chelsea taraftarları kesinlikle Beşiktaş'a bakacak. Sonuçta bu bir kura, neler olacağını kimse bilemez. Şubatta bu takımların nasıl bir durumda olacağı da kestirilemez. Mesela PSG şu anda uçuyor ama şubat ayında her şey farklı olabilir" sözlerini kullandı

OWEN: "HERKES BEŞİKTAŞ GİBİ TAKIM İSTER"

Lampard'ın bu açıklamalarının ardından Liverpool efsanesi Michael Owen da söz aldı. Michael Owen açıklamasında, "Barcelona ve PSG de Chelsea ile bu turda eşleşmek istemez. Hazard, 'Biz Chelsea'yiz, onlar bizden endişelensin' sözlerinde haklı" Kimse özellikle bu turda Chelsea'yi beklemez. Tabii çeyrek final ve yarı finalde daha büyük takımlar beklenir.Herkes Beşiktaş gibi bir takıma bakacak ve 'Umarız kurada bize gelir' diyecek" dedi.

Beşiktaş'ın eşleşme ihtimalleri

%28,126 Chelsea

%12,813 Real Madrid

%12,813 Juventus

%12,813 Sevilla

%11,303 Shakhtar Donetsk

%11,303 Basel

%10,831 Bayern Münih