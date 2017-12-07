Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Lampard ve Owen, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin şansını değerlendirdi ve Beşiktaş ihtimalini masaya yatırdı.
Chelsea'nin efsane futbolcularından Frank Lampard, Maviler'in Beşiktaş ile eşleşmesinin iyi bir opsiyon olacağını kaydetti.
Eşleşmedeki ihtimalleri değerlendiren Lampard, "Liverpool'un performansından sonra Beşiktaş Chelsea'nin geldiğini düşünelim. Endişelenmeye gerek yok, göreceğiz." dedi.?
Chelsea'nin diğer muhtemel rakipleri Barcelona ve Paris Saint Germain'den de söz eden Lampard, "Beşiktaş'ın gruplardaki performansından dolayı endişeye düşmeye gerek yok. PSG'den söz ediyoruz, Barcelona'nın neler yapabileceğini de biliyoruz. Chelsea taraftarları kesinlikle Beşiktaş'a bakacak. Sonuçta bu bir kura, neler olacağını kimse bilemez. Şubatta bu takımların nasıl bir durumda olacağı da kestirilemez. Mesela PSG şu anda uçuyor ama şubat ayında her şey farklı olabilir" sözlerini kullandı
OWEN: "HERKES BEŞİKTAŞ GİBİ TAKIM İSTER"
Lampard'ın bu açıklamalarının ardından Liverpool efsanesi Michael Owen da söz aldı. Michael Owen açıklamasında, "Barcelona ve PSG de Chelsea ile bu turda eşleşmek istemez. Hazard, 'Biz Chelsea'yiz, onlar bizden endişelensin' sözlerinde haklı" Kimse özellikle bu turda Chelsea'yi beklemez. Tabii çeyrek final ve yarı finalde daha büyük takımlar beklenir.Herkes Beşiktaş gibi bir takıma bakacak ve 'Umarız kurada bize gelir' diyecek" dedi.
Beşiktaş'ın eşleşme ihtimalleri
%28,126 Chelsea
%12,813 Real Madrid
%12,813 Juventus
%12,813 Sevilla
%11,303 Shakhtar Donetsk
%11,303 Basel
%10,831 Bayern Münih
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:42
-
Kim çıkarsa fark etmez
Toplam 3
Yorum
soda var içersen beşiktaş var izlersen ? seç beğen ;);)
-
Fener'e süper sambacı!
Toplam 3
Yorum
kıvanç Edirne Uzunköprü'lümü bu arkadas
-
İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) isteye bilir yabancı basında her haberde şu kadar para ya falan ? o paralara unutun cenki ama kiralık ola bilir o paraya
Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.