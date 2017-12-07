Devler Ligi'nde İngiltere hegemonyası

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde sezona 5 temsilciyle başlayan İngiltere, tüm takımlarıyla bir üst tura çıkmayı başardı.

İngiltere'nin ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turunda en fazla takımla temsil edilecek ülkeler İspanya ve İtalya oldu. İspanyollar 4, İtalyanlar 3 ekiple katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde birer fire verdi.

Türkiye'den Beşiktaş'ın üst tura kaldığı "Devler Ligi"nde Almanya, Fransa, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna birer temsilciyle kupa mücadelesi verecek.



İngiltere ekipleri doludizgin

İngiltere temsilcileri Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham gruplarında ilk ikiye girerek Şampiyonlar Ligi'nde adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Liverpool ve Tottenham, grup aşamasını namağlup tamamlayan İngiltere temsilcileri oldu. E Grubu'nda Liverpool, 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12, H Grubu'nda Tottenham, 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayarak zirvede yer aldı.

Premier Lig'de namağlup lider durumdaki Manchester City, Avrupa arenasındaki tek yenilgisini son hafta Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten aldı. Manchester ekibi, F Grubu'nu 15 puanla zirvede tamamladı.

A Grubu'nda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Manchester United, 15 puanla birinci olarak üst turun yolunu tuttu.

Chelsea ise C Grubu'nda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi. Londra ekibi, grubu 11 puan ve averajla İtalya temsilcisi Roma'nın arkasında ikinci sırada bitirdi.



İspanyollar ve İtalyanlar birer fire verdi

İspanya ekipleri arasında Real Madrid, Barcelona, Sevilla, İtalya temsilcilerinden Juventus ve Roma tur atladı.

İtalya'dan Napoli, İspanya'dan Atletico Madrid turnuvanın dışında kaldı.

"Devler Ligi"nde son iki yılın şampiyonu Real Madrid, 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadığı H Grubu'nu Tottenham'ın arkasında 13 puanla ikinci sırada tamamladı.

Milli futbolcu Arda Turan'ı kadrosunda bulunduran Barcelona, 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ettiği D Grubu'nu 14 puanla birinci sırada bitirdi.

Sevilla, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı E Grubu'nda 9 puanla ikinci sırayı aldı.

Atletico Madrid, C Grubu'nda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puan topladı ve üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

C Grubu'nda Roma ve D Grubu'nda Juventus, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetlik performanslarıyla tur atladı. Gruplarında 11'er puan elde eden Roma lider, Juventus ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Napoli ise 2 galibiyetle 6 puan toplayabildiği F Grubu'nda üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne kaldı.



Beşiktaş rekorlarla devam etti

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, gruptan lider çıkarak Avrupa macerasını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, G Grubu'nda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek hanesine 14 puan yazdırdı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekora da imza attı. Siyah-beyazlılar, gruplarda en yüksek puana ulaşan Türk takımı oldu. Beşiktaş, "Devler Ligi"nde en çok gol atan, en fazla puan toplayan, gruplarda ilk 3 maçını ve tüm deplasman karşılaşmalarını kazanan ilk Türk temsilcisi olarak kayıtlara geçti.



5 ülkeden daha birer ekip

"Devler Ligi"nde Türkiye'nin yanı sıra 5 ülke daha son 16 turuna tek takımla devam edecek.

Almanya'dan Bayern Münih, Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), İsviçre'den Basel, Portekiz'den Porto ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk, kupada son 16 turu mücadelesi verecek.

PSG ve Bayern Münih, 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadıkları B Grubu'nda 15'er puanla üst tura yükseldi. PSG, ikili averajda Bayern Münih'e üstünlük kurarak zirveye yerleşti.

Basel, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans ortaya koyduğu A Grubu'nda 12 puanla ikinci sıraya yerleşerek son 16 turuna çıktı.

Porto, G Grubu'nda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetlik karnesiyle 10 puan toplayarak Beşiktaş'ın ardından tur atlayan ikinci takım oldu.

F Grubu'nda 4 maç kazanan Shakhtar Donetsk, 12 puan elde etti ve Manchester City'nin arkasında ikinci olarak adını üst tura yazdırdı.



Almanya, Rusya ve Portekiz'den ikişer kayıp

Almanya, Rusya ve Portekiz'in ikişer takımı, grup aşamasını geçemedi.

Bayern Münih'in tur atladığı Almanya'dan Leipzig, Borussia Dortmund, Porto'nun son 16 takım arasına kaldığı Portekiz'den Benfica ve Sporting Lizbon gruplarda elendi.

Turnuvaya iki takımla katılan Rusya'nın temsilcileri CSKA Moskova ve Spartak Moskova gruplarda elenmekten kurtulamadı.

İskoçya'dan Celtic, Belçika'dan Anderlecht, Azerbaycan'dan Karabağ, Yunanistan'dan Olympiakos, Slovenya'dan Maribor, Hollanda'dan Feyenoord, Fransa'dan Monaco, Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL gruplarda elenen diğer takımlar oldu.