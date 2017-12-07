Beşiktaş'ı sertlik de durduramadı

Hakemler, 2017-18 sezonunda gruplarda yapılan 96 maçta toplamda 16 kırmızı, 346 kez de sarı karta başvurdu.

G Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak üst tura kalan Türk temsilcisi Beşiktaş, bu maçlarda kırmızı kart görmezken, 15 sarı kartla cezalandırıldı. Talisca, Tolgay Arslan ve Caner Erkin, 2'şer sarı kartla siyah-beyazlı ekibin en hırçın oyuncuları oldu.

Rakip oyuncular tarafından 87 kez faule maruz kalan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde bu alanda rekor kırdı. En az faule maruz kalan takım ise 48 ile İskoçya ekibi Celtic oldu. Sporting Lizbon, 95 kez ile en çok faul yapan, Roma ise 47 kez ile en az faule başvuran ekip olarak dikkati çekti.



- En fazla kırmızı kart Karabağ'a

C Grubu'nu 2 puanla son sırada tamamlayan Karabağ, 3 kırmızı kartla futbolcusu en çok oyun dışında kalan takım oldu. Azerbaycan ekibinde Dino Ndlovu, Pedro Henrique ve Reşad Ferhat Sadıkov birer kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

Azerbaycan temsilcisini, iki kırmızı kartla Portekiz ekibi Benfica izledi. Bu takımların yanı sıra Feyenoord, Monaco, Porto, Shakhtar Donetsk, Barcelona, Leipzig, Liverpool, Tottenham, Atletico Madrid, Anderlecht ve Roma'dan birer oyuncu soyunma odasına erken gitti.

Grup aşamasında en fazla kırmızı kart, 1-1 biten Atletico Madrid-Karabağ ve Porto'nun Monaco'yu 5-2 mağlup ettiği karşılaşmalarda gösterildi. Söz konusu maçlarda, ikişer futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı.

Hakem tarafından 19 kez sarı kart cezası alan Sporting Lizbon ise bu alanda ilk sıraya yerleşti. Portekiz ekibinin konuk ettiği Barcelona'ya 1-0 kaybettiği maç ise 8 ile en fazla sarı karta başvurulan karşılaşma oldu. Feyenoord ise 17 sarı kart cezası ile Sporting Lizbon'un ardından ikinci oldu.

Feyenoordlu Tonny Vilhena, toplamda 4 sarı ve 1 kırmızı kartla turnuvanın en hırçın futbolcusu olarak öne çıktı. Vilhena'nın yanı sıra 4 sarı kart gören diğer futbolcular, Spartak Moskovalı Georgi Dzhikiya ve Baselli Taulant Xhaka oldu.



- En centilmeni Chelsea

Tüm maçları 11 kişi tamamlayan takımlar arasında futbolcuları 5 sarı kart gören Chelsea, grup etabının en centilmen takımı oldu. İngiltere kulübünü 6 sarı kartla Paris Saint-Germain (PSG) ve Celtic takip etti.

Grup maçları sonunda en çok faulü Feyenoordlu Sofyan Amrabat, Karabağlı Pedro Henrique ve Olympiakoslu Vadis Odjidja (15) yaparken, en fazla faule PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar maruz kaldı.



- Talisca da listeye girdi

Grup etabında 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Neymar, rakip oyuncular tarafından 24 kez faule maruz kaldı. Juventuslu Paulo Dybala 18, Shakhtar Donetskli Marlos 17 ve Beşiktaşlı Talisca 16 kez faulle durdurularak Neymar'ı takip etti.

Dünyanın en iyi futbolcuları olarak görülen Barcelonalı Lionel Messi'ye 10, Real Madridli Cristiano Ronaldo'ya 5 kez faul yapıldı.



Takımların grup etabındaki kart istatistikleri şöyle: