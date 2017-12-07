Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Beşiktaş, ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda üst sıralarda yer aldı.

G Grubu'nda dikkatleri üstüne çeken siyah-beyazlı ekip, namağlup unvanının yanı sıra attığı goller ve savunmasıyla Avrupa'nın önemli takımları arasında yer alırken, geçmişte Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüş bazı ekipleri de geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan Beşiktaş; Porto, Leipzig ve Monaco ile yer aldığı G Grubu'nu lider olarak tamamladı.



- Yenilgisiz 4 takımdan biri

Son maçta Leipzig'e üstünlük kuran Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Liverpool ve Tottenham ile grubu namağlup bitiren 4 takımdan biri oldu.

Namağlup takımlardan Barcelona da Beşiktaş gibi 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Liverpool üçer galibiyet ve beraberlik elde etti. Tottenham ise 5 galibiyet ve 1 beraberlikle grubu tamamlamayı başardı.

- Deplasmandaki 3 maçını kazanan tek takım

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki 3 maçını da kazanan tek takım olarak bu alanda zirvede yer aldı.

Grup mücadelesini namağlup tamamlayan ekiplerden Barcelona, Liverpool ve Tottenham, bu kategoride Beşiktaş'ın gerisinde kaldı. Üç takım, dış saha maçlarında ikişer galibiyet ve birer beraberlikle grup mücadelesini tamamladı.



- En iyi savunma yapan ekipler arasında

Beşiktaş, son 16 turuna yükselen ekipler arasında savunmasıyla da ön plana çıktı.

Barcelona, yediği 1 golle bu alanda zirvede yer alırken, siyah-beyazlılar; 5 golle Manchester City, Basel ve Juventus ile birlikte en iyi savunmacı 4. ekip oldu.

En iyi savunmacı takımlar arasında Manchester United 3, Paris Saint-Germain ile Tottenham da dörder gol yedi.



- Hücumda da etkili oldu

Siyah-beyazlı ekip, 6 karşılaşmada 11 gol atarak hücumda da etkili bir oyun sergiledi.

Tüm maçlarda gol bulan Beşiktaş, grupta 11 gol kaydeden Basel ile en iyi hücumcu 9. takım oldu.

Bu istatistikte Paris Saint Germain 25 golle zirvede yer alırken, Liverpool 23, Real Madrid 17, Chelsea 16, Porto ve Tottenham on beşer, Manchester City 14, Bayern Münih 13, Sevilla ile Manchester United on ikişer kez fileleri havalandırdı.



- Rekorlarla ve ilklerle Türk futbol tarihine geçti

Beşiktaş, istatistikleriyle Şampiyonlar Ligi'nin önemli takımlarının üstünde yer alırken, rekorları ve ilkleriyle de Türk futbol tarihine geçti.

Siyah-beyazlılar, grup mücadelesini namağlup tamamlamasının yanı sıra lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde etti.

Beşiktaş, 14 puanla grupta en çok puan toplayan Türk takımı olarak dikkati çekti.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 11 gol kaydeden Beşiktaş, Türk takımları içinde gol rekorunu da eline geçirdi.



- İlklere yenilerini ekledi

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da gerçekleştirdiği ilklere yenilerini de ekledi.

Geçen sezon Napoli'yi yenerek Avrupa'da ilk kez bir İtalyan ekibini mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezon da Leipzig'e üstünlük kurarak ilk kez bir Alman temsilcisini mağlup etti. İstanbul'da rakibini yenerek bunu başaran Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak bu ülke ekiplerine dış sahada ilk kez üstünlük sağladı.

Bu sezon Porto'yu deplasmanda yenen siyah-beyazlı ekip, Portekiz ekiplerine dış sahada kazanan ilk Türk takımı oldu.

Grupta iki maçta da Leipzig'i yenen Beşiktaş, deplasmanda Porto ve Monaco'ya da üstünlük kurdu. Grup aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez grubu 3 galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, 4 kez kazanarak rekoru ele geçirdi.



- Son 16 turuna yükselen takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

Siyah-beyazlı ekibin yanı sıra Manchester United, Basel, Paris Saint Germain, Bayern Münih, Roma, Chelsea, Barcelona, Juventus, Liverpool, Sevilla, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Porto, Tottenham ve Real Madrid gruptan çıkan takımlar oldu.



- Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Grup mücadelesinin bitmesiyle Beşiktaş'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri de belirlendi.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamlayan siyah-beyazlı ekibin son 16 turundaki rakibi, gruplarında ikinci sırada yer alan Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Sevilla, Shakhtar Donetsk ve Real Madrid'den biri olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, 11 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.