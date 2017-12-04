UEFA’dan Çakır’a görev

UEFA, Türk hakem Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi. FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları arasında yarın oynanacak B Grubu müsabakasını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.