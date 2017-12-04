 UEFA’dan Çakır’a görev – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    UEFA’dan Çakır’a görev

    UEFA’dan Çakır’a görev
    UEFA, Türk hakem Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi. FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Almanya'nın Bayern Münih ile Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları arasında yarın oynanacak B Grubu müsabakasını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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