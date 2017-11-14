Porto maçı bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında evinde Porto'yu ağırlayacağı maçın bilet fiyatları hakkında resmi siteden açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü sahasında Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçın biletleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası kombine kart sahipleri için 16 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için saat 11.00'de satışa sunulacak. Öncelikli bilet satışları 18 Kasım Cumartesi saat 10.00'da son bulacak. Biletlerin genel satışına ise aynı gün saat 11.00'de başlanacak.
Beşiktaş-Porto maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 450 lira
Kategori 2: 400 lira
Kategori 3: 350 lira
Kategori 4: 325 lira
Kategori 5: 300 lira
Kategori 6: 275 lira
Kategori 7: 160 lira
Kategori 8: 150 lira
VIP: 800 lira
1903 A-E Blok: 800 lira
1903 B-D Blok: 850 lira
1903 C Blok: 900 lira
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:11
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 15
Yorum
sergen tesadüfen başarı ararsan böyle olur,önce yapılanmak,pilan yapmak lazım,önce sistem belirlemek lazım.lucesku zaten hataydı.
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Elmas'a koruma
Toplam 4
Yorum
işte feneri tek başına sırtlayacak aziz ve aykutumu kurtaracak yeğane eşşiz elmasımız hadi tüm umutlar sende artık.
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Ekici'ye 'vur' emri!
Toplam 5
Yorum
aykut sakat olan neredeyse 1 yıldır top oynamayan m ekiciye kaldıysa işi çok zor iki hafta sonra TEKRAR istifa eder.
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