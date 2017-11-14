Porto maçı bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü sahasında Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maçın biletleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası kombine kart sahipleri için 16 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için saat 11.00'de satışa sunulacak. Öncelikli bilet satışları 18 Kasım Cumartesi saat 10.00'da son bulacak. Biletlerin genel satışına ise aynı gün saat 11.00'de başlanacak.

Beşiktaş-Porto maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 450 lira

Kategori 2: 400 lira

Kategori 3: 350 lira

Kategori 4: 325 lira

Kategori 5: 300 lira

Kategori 6: 275 lira

Kategori 7: 160 lira

Kategori 8: 150 lira

VIP: 800 lira

1903 A-E Blok: 800 lira

1903 B-D Blok: 850 lira

1903 C Blok: 900 lira