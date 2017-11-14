 Porto maçı bilet fiyatları belli oldu – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    maçı bilet fiyatları belli oldu

    Porto maçı bilet fiyatları belli oldu

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında evinde 'yu ağırlayacağı maçın bilet fiyatları hakkında resmi siteden açıklama yaptı.

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 21 Kasım Salı günü sahasında Portekiz'in takımıyla yapacağı maçın biletleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası kombine kart sahipleri için 16 Kasım Perşembe günü satışa çıkacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler öncelikli olarak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli kombine kart sahipleri için saat 11.00'de satışa sunulacak. Öncelikli bilet satışları 18 Kasım Cumartesi saat 10.00'da son bulacak. Biletlerin genel satışına ise aynı gün saat 11.00'de başlanacak.

    Beşiktaş-Porto maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:
    Kategori 1: 450 lira
    Kategori 2: 400 lira
    Kategori 3: 350 lira
    Kategori 4: 325 lira
    Kategori 5: 300 lira
    Kategori 6: 275 lira
    Kategori 7: 160 lira
    Kategori 8: 150 lira
    VIP: 800 lira
    1903 A-E Blok: 800 lira
    1903 B-D Blok: 850 lira
    1903 C Blok: 900 lira

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:11
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