Atatürk Olimpiyat Stadı dev finale aday
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğine, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun aday olduğunu duyurdu. İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilmek için Benfica'nın 'da Luz' stadıyla yarışacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline aday iki stattan biri olduğu açıklandı.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ve Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Estadio da Luz'un (Işık Stadı) 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline aday oldukları duyuruldu.
2020 yılındaki UEFA organizasyonlarına aday olmak için başvuruların 22 Eylül'de alınmaya başlandığı ve başvuru tarihinin 31 Ekim'de sona erdiği ifade edildi.
Öte yandan, 2020 UEFA Avrupa Ligi finali için Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan Gdansk Arena ile Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı yarışacak.
UEFA İcra Kurulunun, 2020 yılındaki bu organizasyonlara ev sahipliği yapacak statları, Haziran 2018'de açıklayacağı belirtildi.
Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında Liverpool ile Milan arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:03
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Atatürk Olimpiyat Stadı dev finale aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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